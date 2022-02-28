Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Жить или не жить?
Многодетная семья из Камешковского...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Жить или не жить?
Многодетная семья из Камешковского района осталась без крыши над головой. Кровлю починили, но можно ли жить в таком доме?
- Энергетикам НЕТ!
Энергия в ограниченном объёме. Во Владимирской области хотят запретить продажу энергетических напитков детям.
- Яркое сетевое
Марсианские пейзажи, лунные кратеры, и редкие ландшафтные композиции. Чему удивлялись жители региона на прошедшей неделе?