Бездорожье и кромешная тьма. Микрорайоны областного центра - Юрьевец, Спасское, Мосино и Пиганово...

Бездорожье и кромешная тьма. Микрорайоны областного центра - Юрьевец, Спасское, Мосино и Пиганово проверила прокуратура Владимира. Итогом стал судебный иск. Репортаж Максима Калашникова.Дороги сходят вместе со снегом. Одна из примет весны. А вот жители Юрьевца, Спасского и Мосино говорят: в их микрорайона "сходить" нечему. Всё полотно- в глубоких ямах. Чтобы не повредить машины, водителям приходится с осторожностью лавировать. Ежедневная полоса препятствий- и для пешеходов. По словам людей, идти приходится по проезжей части, что небезопасно. Картину дополняет весенняя распутица - всюду не пройти, не проехать. А вечером ещё и в темноте.- Тротуаров нет вообще по селу. Дети, бабушки передвигаются по дороге. На мосту нет освещения у нас. На дороге, где сшибают постоянно людей, от Спасского до Пиганово - там тоже. Там был тротуар, но его не чистили, он зарос бурьяном. Там ни освещения, ни тротуаров. Очень опасная зона.Ситуацию взяла под контроль прокуратура областного центра. Проверка выявила многочисленные нарушения - ненадлежащее состояние дорожного покрытия, отсутствие тротуаров, освещения и разметки. Надзорное ведомство направило иск в суд. Мэрия должна привести дороги в порядок. Выполнение работ прокуроры проконтролируют.Айзанат Кокешова, старший помощник прокурора г. Владимира:- Требования прокурора признаны обоснованными. И судебным решением на администрацию города возложены обязанности привести автомобильные дороги в соответствии с требованием законодательства в срок до 1 июня 2023 года.Впрочем, чиновники заявляют: столкнулись с проблемой. Земля, по которой проходит часть требующих ремонта дорог, находится в областной собственности. Решить дорожный вопрос планируют после передачи участка в ведение муниципалитета.- В настоящее время региональный департамент имущественных и земельных обращений направил к нам в администрацию города обращение с просьбой принять этот земельный участок в собственность. Сейчас готовятся документы для принятия в собственность, но данный вопрос решает совет народных депутатов.В этом году, уточняют в администрации областного центра, в микрорайоне Пиганово отремонтируют автомобильную дорогу на улице Центральной. Из регионального бюджета на эти цели направят около 3 миллионов рублей.Максим Калашников, Семен Карпов "Вести-Владимир".