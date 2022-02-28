Бездорожье и кромешная тьма. Микрорайоны областного центра - Юрьевец, Спасское, Мосино и Пиганово...
Бездорожье и кромешная тьма. Микрорайоны областного центра - Юрьевец, Спасское, Мосино и Пиганово проверила прокуратура Владимира. Итогом стал судебный иск. Репортаж Максима Калашникова.
Дороги сходят вместе со снегом. Одна из примет весны. А вот жители Юрьевца, Спасского и Мосино говорят: в их микрорайона "сходить" нечему. Всё полотно- в глубоких ямах. Чтобы не повредить машины, водителям приходится с осторожностью лавировать. Ежедневная полоса препятствий- и для пешеходов. По словам людей, идти приходится по проезжей части, что небезопасно. Картину дополняет весенняя распутица - всюду не пройти, не проехать. А вечером ещё и в темноте.
- Тротуаров нет вообще по селу. Дети, бабушки передвигаются по дороге. На мосту нет освещения у нас. На дороге, где сшибают постоянно людей, от Спасского до Пиганово - там тоже. Там был тротуар, но его не чистили, он зарос бурьяном. Там ни освещения, ни тротуаров. Очень опасная зона.
Ситуацию взяла под контроль прокуратура областного центра. Проверка выявила многочисленные нарушения - ненадлежащее состояние дорожного покрытия, отсутствие тротуаров, освещения и разметки. Надзорное ведомство направило иск в суд. Мэрия должна привести дороги в порядок. Выполнение работ прокуроры проконтролируют.
Айзанат Кокешова, старший помощник прокурора г. Владимира:
- Требования прокурора признаны обоснованными. И судебным решением на администрацию города возложены обязанности привести автомобильные дороги в соответствии с требованием законодательства в срок до 1 июня 2023 года.
Впрочем, чиновники заявляют: столкнулись с проблемой. Земля, по которой проходит часть требующих ремонта дорог, находится в областной собственности. Решить дорожный вопрос планируют после передачи участка в ведение муниципалитета.
- В настоящее время региональный департамент имущественных и земельных обращений направил к нам в администрацию города обращение с просьбой принять этот земельный участок в собственность. Сейчас готовятся документы для принятия в собственность, но данный вопрос решает совет народных депутатов.
В этом году, уточняют в администрации областного центра, в микрорайоне Пиганово отремонтируют автомобильную дорогу на улице Центральной. Из регионального бюджета на эти цели направят около 3 миллионов рублей.
Максим Калашников, Семен Карпов "Вести-Владимир".