ОНФ объявил о сборе гуманитарной помощи.

Во Владимирской области активисты «Общероссийского народного фронта» объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. В собирают еду, одежду, медикаменты и средства гигиены.«За несколько дней удалось подготовить 30 продуктовых наборов, несколько комплектов тёплой одежды, питьевую воду. На призыв о помощи откликнулись неравнодушные жители, предприниматели, фермеры и предприятия. Штаб ожидает несколько тонн картофеля и других овощей», - рассказали в реготделении «Народного фронта».В работу включились и автоволонтёры, которые бесплатно возят переселенцев с автовокзала в пункты временного размещения и до соцучреждений.В ОНФ заявили, что помогут школьникам, эвакуированным с Донбасса, обеспечить образовательный процесс. «Фронтовики» готовы трудоустроить учителей, водителей инженеров, прибывших из самопровозглашённых республик.Добавим, что в сутки на содержание каждого приехавшего жителя Донецка и Луганска будет по 900 рублей. Деньги пойдут на оплату труда людей, занятых обслуживанием жителей, вынужденно покинувших свои дома, на коммунальные и хозяйственные нужды, покупку мебели и оборудования, а также на другие предметы первой необходимости.Ранее , что в 33-ем регионе готовы принять более двух тысяч граждан, для размещения которых открыто 35 пунктов.