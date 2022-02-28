На странице жительницы областного центра появилось видео необычной партии. Светлана Хорошина...

На странице жительницы областного центра появилось видео необычной партии.Светлана Хорошина моржует два года. Ее коллега Алексей более опытный в деле закаливания. Но в шашках это ему не помогло. Партия завершилась победой Светланы. Погружение, рассказывает женщина, не повлияло на концентрацию, а даже наоборот - значительно ускорило партию. После ее завершения, шашисты поспешили в мобильную баню, находящуюся неподалеку.