Ленинский районный суд г. Владимира принял решение, по которому ООО «Раёк» должно прекратить...

Ленинский районный суд г. Владимира принял решение, по которому ООО «Раёк» должно прекратить деятельность, осуществляемую с нарушениями законодательства об охране окружающей среды.В ходе проверки установлено, что у общества в аренде имеется два земельных участка, расположенные в Суздальском районе возле деревни Глазово. Они используются ООО «Раек» для размещения базы отдыха. На акватории водного объекта в момент проверки были размещены 2 каркасные палатки, стоящие на понтонах. Таким образом, обществом осуществлялось пользование водным объектом (р. Подыкса). При этом договор водопользования отсутствовал.Помимо возложенной судом обязанности ООО «Раёк» и его руководитель на основании постановлений прокурора привлечены к административной ответственности за самовольное занятие водного объекта или его части либо использование их без документов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.