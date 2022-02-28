В субботу, 26 февраля, в Суздале сотрудники МЧС России по Владимирской области провели профилактический рейд. Они предупредили владельцев снегоходов и туристов об опасностях передвижения по

В субботу, 26 февраля, в Суздале сотрудники МЧС России по Владимирской области провели профилактический рейд. Они предупредили владельцев снегоходов и туристов об опасностях передвижения по реке Каменки из-за наступающей весны. «Данный рейд проводился с целью проведения работы с собственниками снегоходов, которые в зимнее время активно катаются по реке Каменке. Со стороны гостехнадзора проводилась проверка документов