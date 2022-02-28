Стартовала акция Знаем. Любим. Поддерживаем. В поддержку нашей паралимпийской сборной. Ее...

Стартовала акция "Знаем. Любим. Поддерживаем." В поддержку нашей паралимпийской сборной. Ее запускает Минспорта.Школьников приглашают нарисовать своего героя грядущих состязаний в Пекине и выложить рисунок на сайте акции. Жанр и метод исполнения могут быть любыми. Лучшие передадут спортсменам. Торжественное открытие Паралимпиады пройдет 4 марта.