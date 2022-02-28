Средства на эти цели заложены в бюджете до 2024 года.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области обсудили вопрос повышения выплат молодым специалистам на селе. Тема рассматривалась на очередном заседании парламента, состоявшемся 24 февраля.Теперь при трудоустройстве на сельхозпроизводство подъёмные для аграриев с высшим образованием составят 220 тысяч рублей. Ранее было 200 тысяч. Сотрудники со средним профессиональным образованием также будут получать на 20 тысяч больше. Субсидию работникам, прошедшим обучение по программам профподготовки, подняли со 100 до 120 тысяч рублей. Средства на эти цели заложены в региональном бюджете до 2024 года.Добавим, что в прошлом году в отрасль пришли сразу 35 молодых людей. За 10 лет существования господдержки цифра оказалась рекордной. Больше всего получателей трудится в Суздале, Собинском, а также в Юрьев-Польском районах.