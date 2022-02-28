Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс. Направлений несколько. Например,...

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс.Направлений несколько. Например, госстроительство и конституционные права граждан, экономическая и социальная политика, образование, наука, здравоохранение, оборона и безопасность. Участие могут принять молодые люди от 14 до 30 лет. Сейчас проходит заочный тур. За ним последует очный этап - защита своей работы перед экспертным жюри. Цель - отбор наиболее перспективных проектов для подготовки законодательных инициатив. Победители будут приглашены на торжественный прием в Госдуму.