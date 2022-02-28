Во время следствия женщина частично погасила ущерб.

Во Владимире 30-летняя девушка украла более 156 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.С 1 сентября по 21 октября прошлого года будучи начальником отделения почтовой связи «Сновицы-601280», используя свое служебное положение, она присвоила часть денег организации.На допросе экс-руководитель признала свою вину и обосновала поступок тяжёлым материальным положением. Теперь её обвиняют в хищении с присвоением средств. Во время следствия женщина частично погасила ущерб.