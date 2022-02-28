Она появилась в многопрофильной Больнице Скорой помощи при поддержке администрации области. Станция...

Она появилась в многопрофильной Больнице Скорой помощи при поддержке администрации области. Станция отечественного производства.Константин Баранов, вице-губернатор области по социальной политике администрации области:- Это в первую очередь реанимация, операционные. Ну и , конечно, ковидные больные, которые в большинстве своем кислородозависимые, поэтому эта станция работает автономно. Она не зависит от поставок. Здесь есть дублирующие системы, в том числе энергоснабжения, поэтому все пациенты, которым нужен кислород, в том числе и высокопотоковый для ИВЛ, для операционных они оснащены.Оборудование вырабатывает кислород из атмосферы. Мощность станции около пятисот литров кислорода в минуту. Потребность больницы вместе с реанимацией и ковидным отделением- 200 литров в минуту. Создан стратегический запас. Кислород- жизненно важный газ. Чтобы избежать сбоев, электричество подведено с двух независимых, взаимозаменяемых источников. Также в больнице скорой помощи есть запас жидкого кислорода в количестве шести тонн. Ёмкости замкнуты в единую цепь. При падении давления в станции сеть автоматически переходит на кислород жидкий. Стоимость новой станции- 18 миллионов 600 тысяч рублей. В планах - ввод подобного оборудования в Юрьеве-Польском и Муроме.Анатолий Уколов, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира:- Кислород чистый, все сертификаты. Компания сертифицирована. Компания российская , поэтому я думаю не будет проблем ни с обслуживанием, ни с поставкой запчастей, потому что ситуация в мире складывается так, что могут некие сбои.