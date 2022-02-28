Она производит кислород из атмосферного воздуха, что обеспечивает её полную автономность и независимость от поставщиков.

Во Владимирской больнице скорой помощи появилась современная кислородная станция. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Она производит кислород из атмосферного воздуха, что обеспечивает её полную автономность и независимость от поставщиков. Устройство вырабатывает 500 литров газа в минуту, что практически в три раза превышает потребность медучреждения.Сейчас в ковидном госпитале БСП лечатся 23 кислородозависимых пациента, ещё 15 таких больных находятся в отделении реанимации хирургического блока.Как сообщил главный врач учреждения Анатолий Уколов, для повышения надёжности работы оборудование подключили к двум независимым источникам питания.«На случай внештатных ситуаций создан запас жидкого кислорода в объёме 6 тонн», - добавил он.В 2022 году во Владимирской области откроют ещё несколько станций: во Владимире, Петушинской и Юрьев-Польской районных больницах, а также в Муромской горбольнице №3 и Гусь-Хрустальной городской больнице.