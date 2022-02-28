Жительница Владимира признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего...

Жительница Владимира признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего по неосторожности её смерть.42-летней жительнице города Владимира вынесен приговор.Следствием и судом установлено, что 19 мая 2021 года обвиняемая совместно со своей матерью распивала спиртные напитки в садовом домике в черте Владимира. Вскоре между близкими родственниками произошел конфликт, в ходе которого дочь толкнула свою мать на пол и стала наносить ей удары руками, ногами по голове и туловищу.От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе следственного управления следкома по Владимирской области.