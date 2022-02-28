На самую престижную дистанцию, 50 километров, заявилось 170 лыжников.

Во Владимире завершился XIII лыжный марафон, посвящённый памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В нём приняли участие 500 спортсменов из 34 регионов страны. На самую престижную дистанцию, 50 километров, заявилось 170 лыжников.Мероприятие посетил четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, который пожелал спортсменам получить удовольствие от гонки и достойно дойти до финиша.По результатам соревнований победителем в категории «абсолют» стал Данил Григорьев из Ижевска. В своих возрастных категориях «золото» взяли Александр Ерёмичев и Александр Ляпанов из Владимира, Максим Черезов из Переславля-Залесского и Александр Никитенко из Кинешмы. Первое место в женском забеге на 30 километров выиграла Рада Тарасенко из Ярославля. В «Марше малышей» лучшими стали Артём Карасёв из Мурома и Милана Рыбакова из Киржача.