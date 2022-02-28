В парке Дружба прошел 13-й лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. На...

В парке "Дружба" прошел 13-й лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. На старт вышли спортсмены из 34 регионов России. Кто показал лучший результат - в нашем сюжете.Установить личный рекорд и отдать дань памяти мировой легенде лыжных гонок Алексею Прокуророву. С таким настроем спортсмены выходят на старт "королевской дистанции" в 50 километров. Антон Азанов из Златоуста преодолевает ее уже в 20-й раз. Говорит, бегал и на семьдесят.Антон Азанов, участник лыжного марафона (г. Златоуст):- Я считаю, что чем больше дистанция, тем лучше. Хорошая тренировка перед Деминским марафоном.В марафоне участвуют бывалые лыжники. Друзья Алексей и Сергей приехали из Москвы , говорят, что упустить шанс стать участниками такой гонки не могли. Алексей Прокуроров для них кумир.Алексей и Сергей, участники лыжного марафона (г. Москва):- Хороший старт, почему бы не приехать?Отличная организация. Отличное место для проживания. Мы вообще за спорт. За то, чтобы люди занимались лыжами, самый функциональный и безопасный вид спорта.Вышел на лыжню и Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области. Признается: лыжный спорт его любимый. Бегает с детства, но последние два года на лыжи не вставал, пришлось восстанавливать навыки.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Здорово, снег быстрый. На самом деле - это большое удовольствие, когда хорошая погода, когда хорошая лыжня.Традиционно на соревнования приезжают тренер Алексея Прокурова и друзья олимпийского чемпиона по сборной Советского Союза и России.Владимир Малашенков, тренер Алексея Прокуророва:- Алексей бы поставил оценку "5", потому что трасса в хорошем состоянии. Снега много. Техника у нас хорошая.Николай Зимятов, четырехкратный олимпийский чемпион лыжных гонок:- Хотелось бы, чтобы у вас появился центр и был назван именем Прокуророва. Лыжная база, освещенная трасса. И могли жители города кататься здесь.Участвовали в гонке и совсем еще юные лыжники- возможно, будущие чемпионы. Для них подготовили километровую дистанцию.Мария Малкова, участница лыжного марафона:- Мне нравится. У меня папа лыжник.Интерес к марафону памяти Прокуророва растет, заявляют организаторы. В этом году на старт вышли пятьсот спортсменов со всей России. Лучший результат на дистанции 50 километров показал Даниил Григорьев из Ижевска. Победительницей гонки на 30 километров среди женщин стала Рада Тарасенко из Ярославля.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести-Владимир"