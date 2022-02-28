Во Владимире 42-летняя местная жительница отправится в тюрьму на 5 лет за убийство матери. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей родительницы, повлекшего по

Во Владимире 42-летняя местная жительница отправится в тюрьму на 5 лет за убийство матери. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей родительницы, повлекшего по неосторожности её смерть. «Следствием и судом установлено, что 19 мая 2021 года обвиняемая совместно со своей матерью распивали спиртные напитки в одном из домов садоводческих товариществ в черте г.