С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 136 038 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 февраля выявлено 794 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 214 человек. Ещё 161 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 86 - в Ковровском, 29 - в Кольчугинском, 54 - в Александровском и Гусь-Хрустальном, 38 - в Юрьев-Польском, 4 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 35 - в Киржачском, 9 - в Камешковском, 16 - в Гороховецком, 29 - в Меленковском, 19 - в Вязниковском, 2 - в Суздальском и 22 - в Селивановском районах, а также 21 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 136 038 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 36 722 заболевших во Владимире, 16135 - в Ковровском и 14665 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.