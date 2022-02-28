Дознаватель МЧС разбирается в причинах трагедии.

Во Владимирской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.В 20-23 27 февраля поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в селе Татарово Муромского района. Из-за позднего звонка в пожарную охрану, на момент прибытия спасателей наблюдалось горение здания по всей площади, рухнула кровля.Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 110 квадратных метров. Погиб 50-летний хозяин дома. На происшествие выезжали 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Дознаватель ведомства разбирается в причинах трагедии.