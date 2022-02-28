Во Владимирской области, как и по всей стране, началась масленичная неделя. За год набор продуктов для приготовления блинов подорожал на 15 рублей. Об этом рассказали специалисты ..

Во Владимирской области, как и по всей стране, началась масленичная неделя. За год набор продуктов для приготовления блинов подорожал на 15 рублей. Об этом рассказали специалисты Владимирстата.Сумма стоимости необходимых ингредиентов составила почти 162 рубля.Итак, расчёты для выпекания велись исходя из следующего рецепта: литр молока, 400 граммов муки, четыре яйца, 50 граммов подсолнечного масла, 60 граммов сахара, три грамма соли и 50 граммов сливочного масла.При этом, если в 2021 году молоко стоило 57 рублей 80 копеек, то сейчас 61,86. На четыре рубля вырос ценник на муку и сливочное масло, на два - на яйца.Инфляция не забыла и о начинке. Подорожали сметана, сгущёнка, варенье и мёд. Больше всех прибавила в цене красная икра - с 474 до 548 рублей.