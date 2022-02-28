Владимирская область вместе со всей страной протянула руку помощи вынужденным переселенцам с...

Владимирская область вместе со всей страной протянула руку помощи вынужденным переселенцам с Донбасса. Всего в нашем регионе- 35 пунктов временного размещения, для тех, кто вынужденно оставил свои дома.К примеру, областной дом ветеранов во Владимире принял две семьи беженцев из ДНР и ЛНР.Всего в пункте временного размещения - 11 квартир. Около 30 спальных мест. В однокомнатную квартиру заселилась пожилая семейная пара, в двухкомнатную - мама с тремя детьми. Многодетной матери и её младшему ребенку уже оказали необходимую медицинскую помощь. Для вынужденных переселенцев организовано трехразовое питание. За комфорт и безопасность беженцев отвечают центр занятости, специалисты департамента образования, миграционная служба, департамент социальной защиты, правоохранители.Юлия Турик, жительница города Макеевка (ДНР)- Мы за это время научились различать, когда летит к нам и когда улетает от нас. Подруга моя уехала в Крым в 15 году. И так получилось, что она приехала в Макеевку забирать вещи и прямо на остановку попал снаряд. И когда подрывали мост, мы тоже сидели в подвале, потолки прям гремели. Хочется мира, хочется домой. Хочется, чтобы все это быстрее закончилось.