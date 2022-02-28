Владимирская область готовится принять первых эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик. В рамках акции #МыВместе на базе регионального отделения «Народного

Владимирская область готовится принять первых эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик. В рамках акции #МыВместе на базе регионального отделения «Народного фронта» собирают продукты питания, хозяйственную утварь, одежду и средства гигиены. За несколько дней собрали более 30 продуктовых наборов, несколько комплектов теплой одежды, питьевую вода. На призыв о помощи откликнулись общественные объединения региона и предприниматели. «Неравнодушные жители сообщили,