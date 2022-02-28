Народный фронт во Владимирской области приступил к сбору помощи для вынужденных переселенцев из...

Народный фронт во Владимирской области приступил к сбору помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса.Владимирская область готовится принять первых эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). В рамках акции #МыВместе на базе регионального отделения Народного фронта начался сбор гуманитарной помощи: продукты питания длительного хранения, хозяйственная утварь, одежда, средства гигиены. За несколько дней было собрано более 30 продуктовых наборов, несколько комплектов теплой одежды, питьевая вода.Первыми, кто откликнулся на призыв о помощи, стали общественные объединения Владимирской области и предприниматели. Неравнодушные жители сообщили, что готовы также внести свою лепту в общее дело. Продукты питания предоставили Владимирский хлебозавод, предприятие «Владимирский стандарт», воду привезла компания «Агрофлора».Помочь сельскохозяйственной продукцией выразили желание фермерские объединения региона. За короткое время в гуманитарный штаб помощи могут доставить несколько тонн картофеля и других овощей.Автоволонтёры, которые прекрасно зарекомендовали себя за время проведения общероссийской акции #МыВместе, также изъявили желание помогать жителям ЛНР и ДНР. Это могут быть транспортные услуги, например, доставка вынужденных переселенцев с вокзала до пункта размещения или перевозка людей до соцобъектов, если понадобится.Детям будет обеспечен образовательный процесс, а взрослым будет оказана помощь в трудоустройстве, рассказали в пресс-службе Владимирского регионального отделения ОНФ.