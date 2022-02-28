Вязниковская межрайонная прокуратура в судебном порядке добивается возмещения ущерба, причиненного...

Вязниковская межрайонная прокуратура в судебном порядке добивается возмещения ущерба, причиненного преступлением в сфере незаконной охоты.В сентябре 2021 года уроженец г. Владивостока мировым судом г. Вязники был привлечен к уголовной ответственности за незаконную охоту с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.Из приговора суда, вступившего в законную силу 04.10.2021, следует, что охотник незаконно убил лося в лесном массиве у д. Агафоново Вязниковского района из гладкоствольного карабина «TG-3 Lancaster».Подсудимым в счет возмещения ущерба, причинённого охотничьим ресурсам, произведено перечисление денежных средств в размере 80 тыс. рублей в пользу государства.При этом, согласно расчету, произведенному Госохотинспекцией Владимирской области, фактический ущерб составил 240 тыс. рублей.В связи с этим прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с браконьера в пользу Российской Федерации 160 тыс. рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной охотой, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.