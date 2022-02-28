Накануне, 27 февраля, произошла авария на выезде из Петушков в сторону Нижнего Новгорода. По...

Накануне, 27 февраля, произошла авария на выезде из Петушков в сторону Нижнего Новгорода.По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 09.40 на 124 километре М-7.Недалеко от Петушков столкнулись легковая иномарка и отечественный внедорожник, травмы получили два человека.Водитель автомобиля «Форд Фокус», 1986 года рождения, двигавшийся в сторону Владимира, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, а также безопасную скорость, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «УАЗ».В результате столкновения «УАЗ» перевернулся на трассе. К счастью, все остались живы, однако травму получил мужчина 1937 года рождения, ехавший на переднем пассажирском сиденье в «Форде», а также водитель отечественного внедорожника.Прибывшие врачи оказали обоим пострадавшим помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.Фото: https://vk.com/overhearauto33