В воскресенье вечером, 27 февраля, в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В воскресенье вечером, 27 февраля, в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в селе Татарово Муромского района.Загорелся частный жилой дом №45 по улице Новая Линия.Пожарные выехали незамедлительно, однако звонок был поздним, к моменту прибытия подразделения дом уже горел по всей площади, кровля обрушилась.Пожарные ликвидировали пожар на площади 110 квадратных метров. К сожалению, погиб 1 человек, предположительно хозяин дома – мужчина 1971 года рождения.К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС. Причины трагедии устанавливаются.