За последние сутки во Владимирской области выявлено 794 случая заражения коронавирусом. Это на 132 больше, чем накануне. Госпитализировано 24. На 3 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 794 случая заражения коронавирусом. Это на 132 больше, чем накануне. Госпитализировано 24. На 3 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 136 038. В лидерах по приросту Владимир – 214 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 161. На третьем –