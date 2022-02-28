27 февраля во Владимирской области прошел референдум по вопросу отделения Доброграда от...

27 февраля во Владимирской области прошел референдум по вопросу отделения Доброграда от Новосельского сельского поселения Ковровского района в отдельное муниципальное образование.Избирательная комиссия Владимирской области проинформировала о завершении голосования на референдуме по отделению Доброграда от Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.По данным ГАС "Выборы" на шести участках проголосовали 1949 человек, что составляет 56,72 процента. За отделение Доброграда высказалось подавляющее большинство жителей: 1778 человек или 91,23% участников. Против - 161 человек.Город Доброград вместе со статусом рассчитывает получить федеральный инфраструктурный кредит на развитие в сумме около 4 млрд. рублей. На эти деньги будут построены школа, два детских сада, автомобильные дороги, ФОК, очистные сооружения, объекты электроснабжения.Фото: https://fishki.net