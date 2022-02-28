«АиФ» продолжает серию интервью с известными экологами и политиками об изменении климата, охране природы и международном сотрудничестве в этой сфере.

«АиФ» продолжает серию интервью с известными экологами и политиками об изменении климата, охране природы и международном сотрудничестве в этой сфере. Сегодня в гостях проекта «Экология России» — председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеслав Фетисов, который ответил на вопросы руководителя проекта Николая Терещенко.Международное сотрудничествоНиколай Терещенко: Вячеслав Александрович, ВООП в 2021 году стало одним из главных переговорщиков и организаторов мероприятий со стороны России по международному сотрудничеству в сфере климата, охраны окружающей среды и «зеленого» финансирования. Но сейчас международная обстановка накалена до предела. Есть ли какой-то план «Б» по реализации ваших международных планов?Вячеслав Фетисов: Да, события развиваются стремительно... Всё случилось так быстро, но, на мой взгляд, наша повестка сейчас — возможно, единственная конструктивная, которая может быть «в международном диалоге». Когда происходят международные конфликты, экология от этого не улучшается. В прошлом году Президент РФ дал нам установку по международному сотрудничеству в сфере энергоперехода, сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды, и я, как глава общественной организации, и как первый заместитель профильного комитета Госдумы, этим занимаюсь. Генсек ООН Антониу Гутерриш правильно предлагает создавать площадки по обсуждению вопросов энергоперехода и изменения климата на базе общественных организаций, и мы намерены создать такую площадку в самой ближайшей перспективе. Нам нужно четко понимать, что волнует людей. И действовать нужно не в экстремальном порядке, а взвешивая все «за» и «против». Поэтому я считаю, что в плане экологической и климатической повестки, сохранения биоразнообразия, ничего не меняется. Все конфликты рано или поздно заканчиваются, а жизнь на Земле находится на грани принятия решений, где ответственность лежит на всех. Подчеркну — на всех, и на Российской Федерации особенно. Наша страна обладает самой большой территорией и огромными природными ресурсами. Мы за них несем ответственность. И нужно понимать, что экология не знает границ. Сегодня не существует ни одной части света, на которые не влияли бы изменения климата. Поэтому нам надо еще больше работать и, как только обстановка немного нормализуется, быть готовыми к международному диалогу в этом плане.— А как насчет санкций в отношении депутатов Госдумы? Это же дополнительное препятствие к диалогу, даже чисто технического характера...— Ну, слушайте, есть разные формы общения. Я являюсь послом ООН по пяти программам и привык перемещаться по миру в свободном режиме. В последнее время мы активно участвуем во всех международных мероприятиях и конференциях, поэтому для меня это действительно проблема. Но за всё надо платить. Перед голосованием по вопросу независимости ДНР и ЛНР я пообщался со многими людьми на Донбассе, да и изначально было понятно, что рано или поздно всё придет к тому, что люди постараются отстоять своё право на язык, на свой дом и на будущее своих детей и внуков. В таком формате жить восемь лет, как жили люди в Донецкой и Луганской областях, это страшно. Я всегда лично проверяю информацию перед тем или иным голосованием, тем более проверил и сейчас. Так что это осознанное решение.Вообще все санкции против депутатов, конгрессменов, сенаторов, которые избраны народом, а в их обязанности входит в первую очередь защита интересов народа, который их избрал — это неправильно. Одна из главных наших функций — это взаимодействие парламентов, личные контакты с коллегами. Поэтому такие решения попирают все права, саму логику демократии. Повторюсь, рано или поздно все конфликты заканчиваются. И чем быстрее они заканчиваются, тем лучше для всех. А без общения сложно погашать конфликты, просто невозможно. Но что же... будем использовать дистанционные формы контактов.Озёра России— Матч с участием легенд спорта 8 марта на Байкале состоится?— Надеюсь, что состоится, если не будет каких-то форс-мажоров. Байкал — наша жемчужина, мировая жемчужина, он находится под защитой ЮНЕСКО. В ближайшей перспективе проблема воды будет общечеловеческой. И надо еще раз сказать и показать миру: «Байкал надо охранять!» К этому надо неустанно привлекать внимание. Еще раз поговорим, проведем матч и другие мероприятия, и самое главное — убедимся в том, что охрана озера Байкал будет являться первостепенной задачей государства и региональной власти в первую очередь, а также общества.Кстати, вот книга с высказываниями и фотографиями почетных членов Всероссийского общества охраны природы. Это своеобразный раритет. Вот Крупская Надежда Константиновна, вот Луначарский, например. И вот что здесь написано: «Охрана природы является важнейшей государственной задачей и делом всего народа». Это выдержка из Закона об охране природы Российской Федерации того времени. Уже в то время, почти 100 лет назад, наши отцы и деды понимали важность охраны природы. Байкал требует сегодня повышенного внимания. Многие до сих пор хотят промышленного использования его воды, прилегающих территорий. Этого допускать нельзя. Нужно всё делать, чтобы общественный контроль здесь был постоянным. У нас ведь до сих пор не решен вопрос с накопленным ущербом от деятельности ЦБК (Байкальского целлюлозно-бумажного комбината).— А сейчас ситуация с этим шламом ЦБК в каком состоянии?— Правительство решает эту проблему с накопленным ущербом. Необходимые законы мы приняли прошлым составом Госдумы. Но общественный контроль обязательно нужен. У нас сильная региональная организация ВООП в Иркутске. И как раз на их мнение нужно опираться во многих вопросах и решениях. Мы должны очень разумно подходить ко всем вопросам, связанным с Байкалом, в том числе и в плане туризма, и рыболовства, и по всем другим направлениям. Сейчас на Байкале работает комиссия ЮНЕСКО для рассмотрения всех вопросов, связанных с озером, в том числе и ликвидации накопленного ущерба. Росатом и его структуры занимаются этим. Все решения приняты, ждём начала самого процесса. И его нужно ускорять. Не так давно в Иркутской области, вы знаете, были землетрясения. И не дай Бог, вся эта накопленная гадость попадёт в Байкал. Рисковать дальше уже нельзя.— В России много уникальных озер. И я хотел бы сказать пару слов о нашем проекте на озере Солёном в Тюменской области. Его уникальность в том, что вода и глина по составу очень близки к Мёртвому морю на Ближнем Востоке. Но долгое время Солёное озеро было без защиты, процветал дикий туризм, по 300-400 машин въезжали на особо охраняемую природную территорию, а это, как мы знаем, грязь, антисанитария, мусор и всё остальное. Так вот, администрация Бердюжского района, где находится озеро, совместно с региональным Департаментом недропользования и экологии, АиФ и местными компаниями Роснефти решили эту проблему. Суть решения очень простая — местные власти привлекли предпринимателя, который создал охраняемую автостоянку на подъезде к озеру, за счет небольшой платы обеспечил расстановку урн, столиков для питания, шезлонгов и другой минимальной инфраструктуры. АиФ с Роснефтью поставили контейнерные площадки для мусора, биотуалеты. Администрация обеспечила вывоз отходов. И озеро «заиграло» — превратилось в место цивилизованного, нормального туризма. Стало чисто. Природа спасена, туристы и местные жители довольны, причем всё это сделано без каких-то гигантских вложений, за счет очень простой технологии — государственно-частного партнерства. Осталось теперь еще электричество туда подвести. На мой взгляд, такие решения нужно и на другие водные объекты распространять. Что скажете? Готово Всероссийское общество охраны природы такими проектами заниматься?— Ну, во-первых, в этом плане должны быть просветительские и образовательные программы, начиная с детских садов и школ, и далее — для всех возрастов. Я не так давно разговаривал с Президентом Финляндии, который рассказывал, что им потребовалось 30 лет, чтобы навести порядок с мусором в своей стране. У нас уже нет этих тридцати лет. Прямо сейчас нужны мощные информационные и просветительские кампании, связанные с разумным потреблением и обеспечением чистоты в России.А во-вторых, вы правы, такие проекты, как с Солёным озером, должны служить примером для всех местных властей. Создание условий для бизнеса, который будет и зарабатывать, и очищать — это очень важная вещь для выработки бережного отношения к природе. Причём от государства здесь не требуется каких-то больших денег. Надо просто голову включить. Я могу сказать, что в Оренбургской области мы недавно видели подобный проект. Тоже на озере, только там уже организовали и проживание, и квалифицированную медицинскую помощь и консультации.Так что общественные организации, и ВООП в том числе, должны объяснять власти, как именно можно организовать работу, чтобы всем было полезно. У нас под ногами во всех регионах лежат жемчужины, которые утопают в мусоре, мы их пинаем, не замечаем, вместо того, чтобы взять и огранить, используя достаточно простые и недорогие решения. В общем, хорошая идея, мы ее обсудим на ближайшем Президиуме Центрального Совета в качестве примера для региональной сети. На этом заседании мы как раз будет принимать стратегию ВООП на ближайшие годы, в том числе и к 100-летию общества. Вода — важнейший ресурс, необходимый человечеству. Мы знаем, что уже порядка 100 стран — внимание — импортируют воду. Также большая проблема с деградацией почв, с состоянием лесов. Я часто привожу такой пример: попробуйте из Гохрана утащить слиток золота. Это невозможно. А вырубать гектарами лес вековой, вывозить его воровским способом — это возможно. Загрязнять водоёмы — возможно. Но ведь не золото, а именно эти природные ресурсы — наше главное богатство.Региональная сеть— С точки зрения развития региональной сети сейчас какие-то решения принимаются? Какие-то централизованные программы? Или пока региональные отделения работают в основном автономно?— Этот год, что я руковожу Обществом, мы, конечно, занимались в основном организационными вопросами. Приняли новый Устав, по старому документу жить было уже неправильно. Много времени было посвящено международному сотрудничеству, так как ESG-повестка стала крайне актуальной, и необходимо было присутствовать на международных переговорных площадках и самим их создавать. Что касается региональной сети, работу надо выстроить так, чтобы быть взаимно полезными друг другу — Центральный Совет должен быть полезен регионам, а регионы тоже должны развиваться в едином стратегическом ключе. У нас сейчас отделения открыты в более чем 50 регионах, хотелось бы, чтобы сеть была во всех 85 субъектах РФ. В некоторых регионах, мы видим, что отделения зарегистрированы, а людей, которые там состоят или управляют организациями, мы до сих пор, бывает, не можем даже найти.В плане развития — да, будем делать совместные программы, будем проводить всероссийские акции. Скажу прямо — не везде губернаторы, мэры городов с уважением относятся к нашей организации, поэтому надо отстраивать отношения и с местной властью. Добрыми делами, прозрачной работой мы должны убедить власти, что ВООП действует им в помощь, а не наоборот. Так что региональное развитие — вторая наша основная задача, параллельная развитию международного сотрудничества. У нас есть очень неплохие регионы, где работают настоящие профессионалы, настоящие сподвижники, экологи, приносят пользу обществу. На их опыт, на их конкретные примеры мы и будем опираться в стратегическом развитии. Всё, что связано с поощрением тех, кто хорошо работает, выстраивание мотивации — еще из наших задач. И еще одна важная задача — это экспертиза разных идей и проектов.Мы сейчас возрождаем научно-экспертный совет, задачей которого станут коллегиальные решения по поддержке тех или иных предложений и проектов. Одно дело, когда ты, даже будучи профессионалом в какой-то экологической сфере, принимаешь решение, а другое дело, когда идея выносится уже на федеральный уровень. Это уже иной уровень экспертизы, без предвзятости, прозрачный, понятный, открытый процесс. Сейчас ведь в экологию играют многие силы, в том числе и экстремистские, в том числе обслуживающие чей-то бизнес или политические интересы. Таких примеров очень много. И наши коллеги из регионов идею экспертного совета одобряют. Это помощь для региональных офисов.— Ну и наверняка обмен опытом будете запускать? Когда успешные проекты и решения можно будет рекомендовать всем регионам, а также предупреждать о всяких мошенниках. Я, как один из руководителей региональной сети АиФ, могу сказать, что это весьма полезная вещь.— Да, это очень мощная технология организаций, обладающих региональной сетью. Трансляция успешного опыта, решений, одобренных на федеральном, в том числе коллегиальном уровне, одно из главных стратегических преимуществ. Это правильная стратегия.Ближайшее будущее— Каким вы видите ВООП через два с половиной года, когда обществу исполнится 100 лет?— Любая организация — это, прежде всего, традиции, и нам надо оценить, что было хорошего, почему оно было хорошим и кто те люди, которые не за деньги, а из-за понимания ситуации тратили своё время и силы на продвижение идей организации. К 100-летию у нас есть возможность стать авторитетной экологической организацией. Экологов сейчас много в стране. Нам нужно будет найти точки взаимодействия и объединить усилия со всеми разумными и позитивными организациями.Кроме того, к моменту 100-летия надо попробовать подписать соглашения с нашими зарубежными соседями. Это важно для выработки единых принципов и позиций в международном сотрудничестве, которое в любом случае, при любых политических раскладах будет двигаться в сторону экологии, в сторону ESG-принципов и устойчивого развития. У нас есть для этого все основания. Это и единые климатические зоны, и единые водные ресурсы, и лесные массивы. Только объединившись, мы можем защитить наши общие интересы. Мало того, как я уже сказал в начале нашей встречи, при всех разногласиях и конфликтах, мир ищет сегодня возможность объединиться вокруг какой-то важной повестки. А что может быть важнее экологии? Доступа к чистой воде? К чистому воздуху? К нормальным продуктам питания? Не использовать на благо это желание, в том числе и наших западных партнеров, было бы просто глупо.Ну и, пожалуй, самое главное — это вовлечение людей в процесс. И, наверное, это не только акции или субботники, которые проводятся раз в год. Это важно, но как никогда сейчас важна системная работа по исправлению тех проблем, что накопились, и общий взгляд в будущее. Наши задачи в этом плане — просветительская работа, общественная и научная экспертиза, выявление и масштабирование успешных проектов, а также привлечение к системной работе молодежи. Еще раз повторюсь, мы должны стать авторитетной организацией и внутри страны, и на международном уровне. Добрые дела, понятные дела объединяют людей больше чем что-либо. Как инструмент для этого — создание мощной региональной сети на территории всей страны, куда придут понятные и неравнодушные люди. Нам надо услышать и изобретателей, которые сегодня не могут достучаться куда-либо со своими проектами, и просто услышать людей на любые волнующие их темы, касающиеся экологии и охраны природы. На ближайшем заседании Президиума мы как раз и обсудим те мероприятия, которые нужно осуществить для решения этих задач. Надеюсь, в этом плане на взаимодействие и с вашим холдингом, который не только на словах при информационной работе, но и с помощью конкретных дел, конкретных проектов проводит эту политику уже достаточно давно.— А как вы относитесь к тому, чтобы на базе ВООП создать сильную политическую «зеленую» партию, способную пройти в Государственную Думу на следующих выборах?— В прошлом году у нас три организации с экологической окраской вышли на выборы и получили, если считать всех вместе, менее 1% голосов. Вот такой результат. Мне кажется, наоборот, мы должны внедрять наши идеи и получать поддержку от всех политических партий в нашей стране. Мы должны создать сильную общественную организацию, объединяющую все политические движения. Ведь отдельная партия — это конкуренция на политическом рынке. И мы видим на примере других стран, той же Германии, что из-за этой конкуренции «зеленые» политики начинают принимать не вполне взвешенные решения, чтобы выглядеть в глазах своего избирателя все «зеленее и зеленее».Я считаю, что ВООП должно стать объединяющей организацией. Мы должны это сделать, передать её следующему поколению, а молодежь уже сама решит, что дальше. Политизировать сегодня экологию и климат неправильно.