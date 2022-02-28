За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 18 получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба областного УМВД.Полицейскими оформлено 365 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 93 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Так, 23 февраля в 22:30 в Киржачском районе, на 159 км автодороги А-108, водитель автомобиля «Фольксваген-Поло», 1989 года рождения, при движении со стороны М-7 «Волга» в сторону г. Киржач не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ДАФ под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Фольксваген».В Меленковском районе 24 февраля в 10:00 на 46 км автодороги «Касимов–Муром-Нижний-Новгород» водитель автомобиля «Черри-Тиго», 1981 года рождения, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Скания» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Черри-Тиго» госпитализирована.