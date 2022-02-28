Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз немедленно принять его страну в свои ряды. Он считает, что Незалежная это заслужила.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз немедленно принять его страну в свои ряды. Он считает, что Незалежная это заслужила.Политик предложил Брюсселю срочно начать данный процесс по ускоренной процедуре. К ЕС украинский лидер обратился в своем телеграм-канале.Владимир Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за то, что они с ними. При этом он подчеркнул, что цель Незалежной — быть вместе со всемиевропейцами на равных.Президент Украины добавил, что считает это справедливым, и Украина это заслужила. Он убежден, что убежден, что принятие Украины в Евросоюз возможно.С таким заявлением Владимир Зеленский обратился перед стартом переговоров между делегациями Украины и России, которые проходят28 февраля в белорусском Гомеле. Своими целями на переговорах Киев назвалпрекращение огня и вывод российских военных.Глава нашей делегации на переговорах,помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия готовавыйти "на какие-то договоренности как можно быстрее". При этом он подчеркнул, что договоренности должны быть "в интересах обеих сторон".Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать спецоперацию на Украине по освобождению ДНР и ЛНР. Целью операции российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.