Житель Мурома подозревается в совершении кражи с банковского счета. В конце февраля в дежурную...

Житель Мурома подозревается в совершении кражи с банковского счета.В конце февраля в дежурную часть полиции города Мурома с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина обнаружила списание со счета более 6 000 рублей.Проанализировав операции, потерпевшая поняла, что оплата совершалась в различных магазинах города, которые она не посещала. Заявительница заблокировала карту и обратилась в полицию.По подозрению в причастности к хищению денежных средств полицейские задержали 58-летнего жителя города Мурома. Задержанный свою вину признал и пояснил, что, банковскую карту он нашел на одной из улиц города. Воспользовавшись тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, фигурант неоднократно использовал ее для совершения покупок в магазинах. А когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросил ее.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 58-летнего жителя города Мурома возбуждено уголовное дело по обвинению в краже с банковского счета, проинформировала пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com