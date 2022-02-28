Дожди с потолка, сырость, повсеместный грибок и плесень. В таких условиях вынуждены жить люди из этого дома на Большой Нижегородской. Еще в начале февраля сразу в нескольких квартирах протек

Дожди с потолка, сырость, повсеместный грибок и плесень. В таких условиях вынуждены жить люди из этого дома на Большой Нижегородской. Еще в начале февраля сразу в нескольких квартирах протек потолок. Среди пострадавших оказалась Ольга Дроздова. Ольга Дроздова, жительница дома № 63в Капает аж до ребёнка у нас. Страшно даже оставлять в комнате, потому что, особенно