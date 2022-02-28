Суздальским районным судом вынесен приговор 36-летнему и 29-летнему местным жителям. Они признаны...
Суздальским районным судом вынесен приговор 36-летнему и 29-летнему местным жителям. Они признаны виновными в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.
Судом установлено, что весной 2021 года мужчины высадили на трех участках в незаметных местах, неподалеку от населенного пункта ранее
приобретенные через Интернет семена конопли в количестве не менее 40 штук.
Они ухаживали за растениями, намереваясь в дальнейшем собранный урожай конопли переработать в марихуану и употребить.
Однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а выросшие кусты изъяты.
Свою вину мужчины признали в полном объеме, раскаялись в содеянном.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.