Суздальским районным судом вынесен приговор 36-летнему и 29-летнему местным жителям. Они признаны...

Суздальским районным судом вынесен приговор 36-летнему и 29-летнему местным жителям. Они признаны виновными в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.Судом установлено, что весной 2021 года мужчины высадили на трех участках в незаметных местах, неподалеку от населенного пункта ранееприобретенные через Интернет семена конопли в количестве не менее 40 штук.Они ухаживали за растениями, намереваясь в дальнейшем собранный урожай конопли переработать в марихуану и употребить.Однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а выросшие кусты изъяты.Свою вину мужчины признали в полном объеме, раскаялись в содеянном.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы условно сиспытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.