Трагедия произошла по пьяни.

Жительница Владимира признана виновной в убийстве матери. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СК по Владимирской области Мария Серова.Следствием и судом установлено, что 19 мая прошлого года 42-летняя обвиняемая вместе с мамой устроили застолье в одном из домов садоводческого товарищества. Выпили рюмку, выпили две, зашумело в голове и между близкими родственниками началась драка. Дочь толкнула мать на пол и начала избивать ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.На дочурку завели уголовное дело. На допросе она раскаялась в совершённом преступлении. Суд приговорил женщину к пяти годам колонии.