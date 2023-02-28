1 марта во Владимирской области отменяется комплексная проверка готовности систем...

1 марта во Владимирской области отменяется комплексная проверка готовности систем оповещения.Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по нашему региону 28-гофевраля в 21:00.С чем связана отмена комплексной проверки готовности систем оповещения — не уточняется.Напомним, должен был произойти запуск электросирен (громкоговорителей) и доведение проверочных сигналов информации до населения. Сообщалось о времени: с 10:00 до 11:00 утра. Но в итоге проверку отменили, а это значит — теле и радиоэфиры прерываться не будут.Фото: pxfuel.com