Во Владимирской области 1 марта пройдет комплексная проверка систем оповещения населения, сообщили в МЧС России по Владимирской области. В регионе пройдет тестирование муниципальной

Во Владимирской области 1 марта пройдет комплексная проверка систем оповещения населения, сообщили в МЧС России по Владимирской области. В регионе пройдет тестирование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей) и доведением проверочных сигналов информации до населения. Проверка системы оповещения состоится с 10.00 до 11.00. Населению действий