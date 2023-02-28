Антон Коновалов из Владимирской области стал чемпионом России 2023 по самбо. Буквально несколько...

Антон Коновалов из Владимирской области стал чемпионом России 2023 по самбо.Буквально несколько минут назад в Перми завершилась финальная схватка в весе 98 кг - Коновалов Антон и Черноскулов Альсим, и наш Антон стал победителем со счетом 7:0, вновь подтвердив звание сильнейшего, сообщил ТГ минспорта и физкультуры ВО.Напомним, что Чемпионат России по самбо проходит на площадке спортивного комплекса имени В. П. Сухарева с 28 февраля по 2 марта 2023 года в Перми, отмечающей в этом году свое 300-летие. Соревнования пройдут в течение 3 дней и соберут более 650 лучших самбистов из 71 региона РФ.Фото ТГ минспорта и физкультуры ВО.