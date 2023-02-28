Как не нарваться на подделку.

Как не нарваться на подделку.Любители рыбных консервов, наверняка задавались вопросом отом, как выбрать вкусную и качественную кильку в томатном соусе. Этотпродукт может быть довольно дешевым, но не стоит забывать, чтонедобросовестные продавцы могут попытаться нажиться на производствеэтого товара.Чтобы не попасть на некачественный продукт, необходимо обратить вниманиена маркировку на упаковке и не гнаться за слишком низкой ценой.Она должна составлять около 60 рублей, сообщаютжурналисты . Кроме того, советуют они также брать ту упаковку, со дня изготовления которой прошло не менее месяца: рыба внутри достаточно замариновалась и будет гораздо вкуснее.Какие же критерии выбора помогут правильно выбрать кильку в томатном соусе? Обратите внимание на следующие моменты.Во-первых, любые рыбные консервы должны иметь маркировку, которая недолжна легко стираться. Если же маркировка легко исчезает, это говорит о том,что перед вами подделка.Во-вторых, банка должна быть дефектов. Не покупайте консервы с поврежденной упаковкой и, тем более, вздутые."Банка должна быть без подтеков, без ржавчины, без заусенцев", – рассказали специалисты о правильной упаковке кильки в томате.В-третьих, на упаковке должен быть указан полный состав продукта. Изучите его, чтобы убедиться, что в консервах нет ничего лишнего.Кроме того, проверьте, чтобы килька была выловлена в Черном или Балтийском морях. Напоследок, обратите внимание на цвет томатной пасты: слишком яркая сдобрена красителем. А вот осадок – сигнал о том, что лучше от поедания такой кильки отказаться: процесс производства нарушили, либо же была использована испорченная рыба.