Господи, как страшно!

Господи, как страшно!Всероссийский тур шоу "Ледниковый период. Снова вместе" Ильи Авербуха стартовал в Череповце и Ярославле. Он проходит в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова и охватит 25 городов России.В каждом из городов будут установлены специальные почтовые ящики, в которые любой желающий может положить письмо для попавшего в беду Костомарова. И саму программу организаторы назвали символично: "Письма о любви".Организаторы шоу уже собрали несколько десятков писем для Костомарова. Ведь то, что с ним случилось – большое горе!Напомним, 46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук. А потом на фигуриста стали сыпаться все новые и новые несчастья. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Болезнь наносила наносила тяжелые удары по различным органам“Роман, ты сильный, ты лучший, ты великий спортсмен, ты сможешь победить! Пусть твое выздоровление будет твоей очередной Победой! Возвращайся к нам скорее! Мы тебя ждем”, – пишут зрители в своих трогательных записках. Одно из писем написано на настоящем врачебном бланке с печатью, где Костомарову в качестве рецепта прописали здоровье. Также для фигуриста передавали детские рисунки, небольшие образки и иконы."Я благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга – Романа Костомарова, он – неотъемлемая часть нашей ледовой семьи! Благодарим за те письма, которые были написаны Роману, мы ему обязательно их передадим! Я уверен, что эта энергия ему обязательно поможет в этой тяжелейшей борьбе", – говорит режиссер-постановщик шоу Илья Авербух.Следующее шоу состоится 8 марта Петербурге.