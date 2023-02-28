Военная техника из Ивановской области отправилась в Москву для подготовки к параду Победы.

Через Владимирскую область проехала колонна ракетных комплексов «Ярс». Военная техника из Ивановской области отправилась в Москву для подготовки к параду Победы.«Ярсы» серьёзно напугали жителей Владимира, которых поспешил успокоить депутат Госдумы Алексей Говырин. На основе информации, полученной от Министерства обороны он пояснил, что техника едет из Тейкова в столицу. Перед отправкой личный состав подразделений прошел спецподготовку. Проведен контрольный осмотр. Решение о допуске военнослужащих принимала спецкомиссия.Добавим, что соединения РВСН из соседнего региона участвуют парадах с 2008 года.