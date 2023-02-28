28 февраля во Владимире прошло заседание Совета народных депутатов, на котором единогласно было принято решение выделить из городского бюджета 11 млн и 30 тысяч рублей на разработку схемы

28 февраля во Владимире прошло заседание Совета народных депутатов, на котором единогласно было принято решение выделить из городского бюджета 11 млн и 30 тысяч рублей на разработку схемы организации общественного транспорта. После того, как власти признали, что городскому общественному транспорту нужно как техническое, так и схематическое обновление, мэрия начала активную подготовку к «транспортной реформе». Одним