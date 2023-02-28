На суде обвиняемые не признали свою вину. Один из сообщников приговорён к 6 годам колонии, его подельник к 5,5 годам.

В Кольчугине двоих мужчин посадили в тюрьму за похищение человека ради выкупа в 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.В мае прошлого года, обвиняемые захватили 24-летнего парня и заточили его в подвал. Должник попытался бежать, но тогда злоумышленники перевезли его на квартиру, где продолжали удерживать. Преступники требовали выкуп в один миллион и 80 тысяч рублей. В один из дней полиция установила местонахождение жертвы и освободила молодого человека. На фигурантов завели уголовное дело.На суде обвиняемые не признали свою вину. Один из сообщников приговорён к 6 годам колонии, его подельник к 5,5 годам.