Недвижимость певицы оценивается в 300 миллионов рублей.

Недвижимость певицы оценивается в 300 миллионов рублей.На фоне геополитических изменений минувшего года бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева вляпалась в грандиозный скандал. Певица долгое время не могла определиться с родиной. Зарабатывая приличные деньги в России, она кричала о поддержке Украины, что не добавило ей очков ни с одной, ни с другой стороны.Украинские фанаты исполнительницы хита "Любовь спасет мир" настойчиво попросили ее не примазываться больше к ним, в нашей стране тоже осудили артистку за неуместные заявления. Так или иначе, звезда эстрады на некоторые время пропала из виду и даже в социальных сетях старалась не появляться.Как выяснилось позже, Вера Брежнева сбежала из России, но нет, на Украину. На это патриотических чувств ей не хватило. Артистка предпочла жить в Италии вместе с супругом. Музыкальный продюсер Константин Меладзе, к слову, скандальных реплик не допускал – уехал по-тихому.Однако теперь супруги могут лишиться имущества в России. Пока слухи о национализации недвижимости беглых звезд не стали официальными законами, Вера Брежнева и Константин Меладзе решили самостоятельно избавиться от элитного особняка в Подмосковье.По данным газеты "Комсомольская правда", элитный особняк площадью 700 квадратных метров оценивается в 300 миллионов рублей. Изначально Вера Брежнева с супругом планировали сдавать недвижимость в аренду, но клиентов не нашлось. Кстати, по соседству со звездами живет юморист Сергей Светлаков.