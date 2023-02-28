Алексей Трофимов извинился перед матерью ребёнка. Виновные наказаны.
Главврач Судогодской ЦРБ подтвердил наличие личинки моли на детском одеяле. Об этом Алексей Трофимов на официальном сайте учреждения.
«Удалось связаться с автором жалобы и получить её комментарий по ситуации. После разбирательства выяснилось, что инцидент имел место быть из-за невнимательности медперсонала. Шерстяное одеяло находилось на складе, долгое время не использовалось и в нём завелась моль. Я принёс извинения матери маленького пациента. Виновные наказаны. Жалобы прошу направлять на почту: [email protected]
или по номеру: 8-906-561-54-54», - пояснил руководитель.
Ранее региональный минздрав информацию про опарышей в одеялах Судогодской ЦРБ. Напомним, что в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как белые черви ползают по ватному одеялу.
«Администрация учреждения и замминистра провели проверку условий содержания пациентов в инфекционном отделении, о котором идёт речь. Больные не высказали каких-либо жалоб, претензий к лечению или бытовым условиям. Нарушений не выявлено», - подчеркнули в ведомстве.
Минздрав рекомендует владимирцам жаловаться на возможные недостатки непосредственно на своей странице .