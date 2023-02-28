Самое интересное в столице

Самое интересное в столицеКОНЦЕРТВладимир КузьминПрограммой "Лучшие песни и все хиты" Владимир Кузьмин поздравит зрительниц сМеждународным женским днем. На концерте он исполнит "17 лет", "Еще вчера", "Симона", "Сказка моей жизни", "Семь морей" и другие шлягеры. Непременно прозвучит обойма любимых поклонниками артиста песен из одного из самых успешных его альбомов "Небесное притяжение" – "Сибирские морозы", "Красотка", "Я не Казанова" и др. Исполнит он и несколько редких песен, которые включает в программутолько по особым случаям. Их названия он пока не разглашает, намереваясьсделать дамам и их спутникам сюрприз. Источникомдополнительно уюта будет служить полюбившийся зрителям видеоряд от командыВладимира Кузьмина.8 марта, КЗ "Мир".Алессандро СафинаАртист представит московским зрителям новую программу Dove eravamo rimasti ("На чем мы остановились"). Помимо новых композиций, оперный и эстрадный певец обещает также исполнить хиты, принесшие ему всемирную славу. Концерт, перенесенный с марта 2022 года, станет частью большого тура по нескольким городам России, включая Екатеринбург (3 марта), Санкт-Петербург (5 марта), Москву (7 марта) и Уфу (9 марта). Столичный концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".7 марта, "Крокус Сити Холл".ТЕАТР"Земля Эльзы""Земля Эльзы" по пьесе Ярославы Пулинович рассказывает о жизни немолодой женщины. Она родилась в провинции в семье русских немцев, которые прошли через ужасы войны, репрессий и ссылок. После череды несчастий она вдруг встречает на своем пути любовь, которая кардинально меняет ее жизнь. Поставил спектакль Иван Рубцов – выпускник ГИТИСа (Мастерская А.С. Кончаловского). Режиссер был приглашен театром как победитель первой в истории "Сферы" творческой лаборатории "Современная российская драматургия в постановке молодых режиссеров". Заявка Ивана Рубцова и пьеса "Земля Эльзы" были выбраны из 30 соискателей.2 марта, театр "Сфера"."Лубянский Гример"Корпорация Синергия совместно с Новым Театром, запустили иммерсивный спектакль "Лубянский Гример", который проходит в усадьбе Салтыковых-Чертковых. Он поставлен Эдуардом Бояковым по произведениям Николая Лескова. Постановка переносит в атмосферу русского крепостного театра начала XIX столетия, который стоял у истоков профессионального. Здесь порок соседствует с верностью, а красота с жестокостью. Вы ощутите себя гостем настоящего графа и сможете подсмотреть за жизнью крепостного театра.Ежедневно, кроме понедельника и вторника, Новый театр"."Мадам Рубинштейн"В Международный женский день Вера Алентова выйдет на сцену в трагикомедии об умной женщине с твердым характером, которая всего добилась сама, но едва не осталась в гордом одиночестве посреди своей могущественной "империи красоты". Это история о знаменитой предпринимательнице и Хелене Рубинштейн. Придумывая все новые косметические средства и неустанно совершенствуя свои изобретения, она не боялась экспериментировать, выражать точку зрения и вступать в открытые конфликты. Рубинштейн – одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?.. В ролях Вера Алентова, Ольга Науменко, Дмитрий Власкин/Артем Ешкин.8 марта, театр им. Пушкина.МЮЗИКЛ"Ничего не бойся, я с тобой"В Москве состоялся 100-й показ мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". За 12 недель спектакль успели посмотреть около 180 тысяч зрителей. За первые 3 месяца ежедневного проката постановка обогнала по скорости продаж и заполняемости зала все предыдущие проекты театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва". События спектакля разворачиваются в середине 80-х, и это время было выбрано творческой командой неслучайно. Дух перемен, смелая мода, новые молодежные веяния, надежды, устремленные в будущее, и, главное, свежий воздух свободы, – это то, чего так не хватает сегодня. Герои мюзикла — молодые пылкие романтики — постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. А это значит, что скучать точно не придется!Ежедневно, МДМ.СЕРИАЛ"Почка"Если в первом сезоне героиня Любови Аксеновой училась сопереживать людям, то во втором, по словам создателей, "Наташа учится любить". Ей придется узнать, как строятся здоровые человеческие отношения. Она привыкла идти напролом и добиваться своего при помощи манипулирования, шантажа и хитрости, вот только Миша, герой Григория Чабана, такого общения не приемлет. Поэтому ей снова приходится проявить чудеса смекалки, силу характера и способность меняться – и учиться отказывать своим мимолетным желаниям. И хотя главная героиня полностью поменяет гардероб с кроваво-красного на кристально-белый, жанр и комедийная тональность не изменились. Центральная проблема, которой касаются создатели — строгие законы в области трансплантации органов, из-за которых тысячи людей в отчаянии ждут чуда.С 8 марта, KION.МУЗЕЙ"Письмо на розовой бумаге…"Театральный музей им. А.А. Бахрушина и Студенческое научное объединение Российского государственного гуманитарного университета "Документ. Архив. Дипломатия" открывают серию мастер-классов, посвященных традициям русского письма, а также продолжат востребованные посетителями практические занятия по русскому письмоводству и каллиграфии. К Международному женскому дню студенты Историко-архивного института РГГУ подготовили мастер-класс "Письмо на розовой бумаге…", посвященный письмам, которые в разные эпохи писали женщины и женщинам. За основу для письма-открытки можно будет выбрать любой образец, например, письмо Петра I к "Катеринушке" или послания Александра Пушкина к Натали Гончаровой.3 марта – дом-музей М.Н. Ермоловой, 4 марта – дом-музей М.С. Щепкина.ДЕТЯМДолгожданный весенний сезон "Союзмультпарк" открывает серией специальных мероприятий. Целый месяц парк мультимедийных аттракционов киностудии будет праздновать свой второй день рождения. Гостей ждут экскурсии по 18 интерактивным аттракционам, увлекательная анимационная программа, и, конечно, погружение в мир анимации. К дню рождения парка заработали новые аттракционы, посвященные мультфильмам-юбилярам "Петя и Волк" (65 лет) и "Маугли" (50 лет). Они разработаны эксклюзивно для "Союзмультпарка", а в их основе самые передовые технологии: VR (виртуальная реальность), AR (дополненная реальность), 3D-анимация, системы генеративной графики, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов. Приятные и незабываемые встречи с легендарными мультперсонажами Карлсоном, Ежиком в тумане и Матроскиным зарядят позитивом и подарят праздничное настроение.С 1 марта, "Союзмультпарк" на ВДНХ.ФИЛЬМ"При чем тут любовь?"Лучшие друзья с детства, Зои и Казим всегда одинаково относились к таким понятиям, как любовь и брак. Но вот Зои уже много лет не может найти свою настоящую любовь во всём Лондоне, в то время как Казим вдруг решает жениться на совершенно незнакомой девушке, выбранной его родителями. Озадаченная Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и, главное, ответить на важнейший вопрос – а при чём тут любовь? В ролях:Лили Джеймс, Шазад Латиф, а также обладательница двух "Оскаров" Эмма Томпсон.С 8 марта.ОБСУЖДЕНИЕ"Русская Медиагруппа: креатив и бизнес Музыка,дизайн и маркетинг процветания"2021 году "Русская Медиагруппа" представила бизнес-сообществу новый форматделового события, объединив бизнес, спорт и музыку. Холдинг создал площадку для межиндустриальной коммуникации и обсуждениявопросов разных секторов экономики представителями бизнеса, музыкальнойиндустрии, медиа, волонтерами. Наэтот раз деловое событие, выступление российских звёзд и соревнованияпрофессиональных спортсменов пройдут на горнолыжном курорте Роза Хутор. Представители туристической, рекреационной, финансовой отраслей и креативныхиндустрий обсудят портрет современной премиальной аудитории, модель ееповедения и эффективные каналы коммуникации.2-3 марта.СКОРО"Он. Она""Он. Она" — это стильная и современная любовная история,рассказанная через мелодичные песни, написанные актером театра и кино, солистоммюзиклов Станиславом Беляевым и исполненные в дуэте с актрисой, солисткоймюзиклов, певицей, лауреатом конкурса "Новая волна" Галиной Безрук. Жанрспектакля определяется режиссером как драма-мюзикл: зрителей ждет не простомузыкально оформленная история любви, а настоящая драма, полная глубокихчувств, серьезных философских рассуждений и подлинного актерского проживания насцене. Вся музыка, написанная Станиславом Беляевым и аранжированнаяДмитрием Волковым, будет исполнена вживую – специально для проекта режиссерпостановки собрал команду молодых и талантливых музыкантов.17 и 18 марта, LA’Театр."Дачники"Постановказаслуженного артиста России, режиссера Сергея Векслера будет приурочена к 155-летиюМ. Горького. Но спектакль не будет апеллировать к дню сегодняшнему: "Это абсолютно классический спектакльв русле традиций русского психологического театра, как я его понимаю. У нас нетсовременных костюмов, аллюзий, ноу-хау в виде гаджетов или видеоизображений –всего того, что сейчас очень модно, и что напрямую отсылает к новым реалиям", – поясняет режиссер. В спектакле заняты народный артист России Виктор Никитин, заслуженнаяактриса УССР Светлана Варецкая-Загородняя, заслуженные артисты РФ НиколайМальцев и Константин Никифоров, а также ведущие артисты театра.17, 18 и 19 марта, Московский театр иллюзий.