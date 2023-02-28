Магнитные бури, повышенное атмосферное давление во Владимирской области будут сопровождаться...

Магнитные бури, повышенное атмосферное давление во Владимирской области будут сопровождаться небольшим снегом.Завтра, 1 марта погода во Владимире будет облачная, небольшой снег.Температура воздуха днем повысится до -4°C. Ночью столбик термометра опустится до -7°CВетер сменится с западного на северо-западный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 740 до 742 мм.рт.ст.Народный прогноз1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна "разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего". Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.Фото pxfuel.com