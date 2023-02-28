МЧС по Владимирской области предупреждает о максимальном усилении ветра в течение дня. ГУ МЧС по...

МЧС по Владимирской области предупреждает о максимальном усилении ветра в течение дня.ГУ МЧС по Владимирской области сообщило, что в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-17 м/с. Такая ситуация сохранится в течение дня.Тревожное ведомство информирует, что данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Гражданам рекомендуют не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Фото ГУ МЧС по Владимирской области