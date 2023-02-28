1 марта 2023 года проходит народный праздник Ярилин день. В средневековой Руси март начинался...
1 марта 2023 года проходит народный праздник Ярилин день. В средневековой Руси март начинался Ярилиными днями. Сам праздник посвящен Яриле – славянскому богу весны и плодородия, проводам зимы и встрече весны. По церковному календарю 1 марта чтут память Святителя Макария Московского.
Что можно делать в Ярилин день?
- Хорошее время для рыболовов. Считается, что в первый весенний день особенно хорошо ловить рыбу
- Считается, что 1 марта нужно начать копить деньги - деньги будут копиться быстро и удачно.
- Чтобы избавиться от врагов, недоброжелателей, соперников, нужно помыть полы в доме.
Что нельзя делать в Ярилин день?
- Нельзя стирать — состояние здоровья ухудшится.
- Запрещено 1 марта заниматься рукоделиями.
- Нельзя ругаться, браниться, ссориться, вступать в конфликты,
- Нельзя давать и брать в долг — погрязнуть в долгах, разругаться в будущем с должниками.
- Не рекомендуется сидеть целый день дома. Хотя бы ненадолго стоит выйти на улицу или на балкон, чтобы напитаться первыми лучами весеннего солнца — к удаче и благоприятному исходу дел, здоровью, любви, плодородию.
Народные приметы на 1 марта 2023 года
Солнечный и тёплый день — в ближайшие дни погода испортится, могут быть заморозки.
Снег пошёл — к богатому урожаю.
Тёплый ветер — лето будет сырым.
Северный ветер — летний период будет холодным.
Вороны раскаркались — скоро похолодает.
Лес будто потемнел — ожидайте оттепель.
Фото pxfuel.com