Клинический психолог Роман Мирошкин рассказал о причинах конфликтов между родителями и подростками-неформалами. Специалист сообщил, что проблема заключается в кризисе поколений. Скорее ..

Клинический психолог Роман Мирошкин рассказал о причинах конфликтов между родителями и подростками-неформалами. Специалист сообщил, что проблема заключается в кризисе поколений."Скорее всего, тут есть непонимание и неготовность разделять точку зрения, отличающуюся от каких-то привычных, массовых образцов", — цитирует эксперта . Мирошкин отметил, что пережитое оказывает негативное влияние на восприятие окружающего мира.