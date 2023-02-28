Иван Ургант больше не может молчать.

Иван Ургант больше не может молчать.Уже как год любимая программа многих "Вечерний Ургант" перестала выходить на экраны. Вместе с ней пропал и ее бессменный ведущий после скандала, в который влип прошлой весной. Ходили слухи о том, что Иван Ургант уехал с семьей в Израиль, раскритиковав перед этим действия России.Такое поведение понравилось далеко не всем. Коллеги по цеху и простые россияне принялись осуждать шоумена за нелестные высказывания в сторону родины. Кто-то даже присвоил ему звание "предателя". И критика в адрес опального телеведущего продолжается. Так, на днях о нем резко высказался Эдуард Бояков во время записи шоу Вячеслава Манучарова.Иван Ургант, привыкший не реагировать на негатив, не стал молчать. В привычной ироничной форме он высмеял обоих, шутя, сказав, что ему пора возвращаться на экраны с новой программой, суть которой заключается в честном разговоре с искренним человеком."Объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием "Эмпатия Ванюччи", – высказался телеведущий.Также он пустил колкую шутку о требованиях к предполагаемым участникам своей передачи. "У гостя должен быть рот", – сказал шоумен. Первым он пообещал пригласить своего ярого критика Эдуарда Боякова, который, по мнению Ивана Урганта, отлично подходит по всем требованиям.